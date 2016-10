PRF prende foragido envolvido em crime de armas em Vilhena

Os Policiais Rodoviários Federais (PRF) cumpriram dois mandados de prisão, nesta última segunda-feira (24). Os fatos ocorreram durante fiscalizações de rotina realizadas na BR-364 e na BR-174, nas cidades de Ji-Paraná e Vilhena.

A primeira ocorrência foi registrada, por volta das 09 horas, no quilômetro 352 da BR 364, quando a equipe da PRF abordou o veículo FIAT/STRADA TREK, cor branca, ano 2009 conduzido por um homem de 34 anos de idade. Analisado documentos pessoais do condutor nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de roubo (art. 157).

Ás 16 horas, no quilômetro 17 da BR 174, os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo FIAT/SIENA FIRE, cor cinza, ano 2007, conduzido por um jovem de 22 anos de idade. Averiguado no banco de dados, os policiais encontraram em desfavor do motorista, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de crimes contra o sistema nacional de armas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil localidade.

Texto: Assessoria PRF