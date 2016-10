Rosani Donadon garante mais R$ 800 mil para Saúde de Vilhena

O deputado federal Luiz Claudio (PR) garantiu à prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) apoio ao longo de seu mandato.

O encontro entre os dois aconteceu no gabinete do deputado, em Brasília, e contou com a presença da deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB), principal aliada da prefeita Rosani.

Luiz Claudio se comprometeu em destinar R$ 800 mil de suas emendas individuais para a aquisição de equipamentos para a saúde pública. “O recurso será muito bem utilizado na reestruturação do Hospital Regional. O deputado Luiz Claudio gostou do projeto e se solidarizou com a população de Vilhena, que há anos sofre com falta de atendimento qualificado”, disse Rosani Donadon.

Além do recurso para a saúde pública, o deputado federal Luiz Claudio se comprometeu em enviar uma retroescavadeira para a secretaria de obras de Vilhena.

O apoio, segundo a prefeita eleita, foi consolidado graças à parceria com vereador Célio Batista (PR) que é um dos aliados do parlamentar federal no Cone Sul do estado.

Texto e foto: Assessoria