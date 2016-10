Vilhenenses conquistam medalhas em etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-jítsu

O ginásio Jorge Teixeira, em Vilhena, foi palco no último domingo, 23, da terceira etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-jítsu. A competição reuniu 16 equipes, sendo que as disputas ocorrem durante todo o dia.

Ao final a primeira colocação ficou com a equipe Marcio Frank, de Porto Velho. Já o segundo lugar foi para a equipe Zenith Jiu-Jítsu, de Vilhena.

A terceira colocação foi conquistada pela Tim Viana, de Vilhena. O quarto lugar ficou com a equipe Bushidô, de Vilhena, e a quinta colocação com a equipe G F Tim, de Porto Velho.

De acordo com o diretor técnico da equipe Zenith, Luiz Carlos Menicha, ao todo foram 30 medalhas conquistadas por seus atletas, o resultado os deixou em primeiro lugar em nível de município.

“Minha equipe que tem apenas três anos de existência e é composta por atletas locais e de Comodoro (MT), vem superando desafios e obtendo bons resultados nessa competição conseguimos 16 medalhas de ouro, 11 de prata e 3 de bronze”, destacou Luiz.

A etapa final do circuito já tem data marcada para acontecer, será nos dias 10 e 11 de dezembro, em Porto Velho.

“É importante frisar que as últimas competições mostram o quanto o esporte tem crescido no estado, equipes como a Marcio Fank tem subido ao pódio e ficado entre os cinco melhores”, explicou Luiz.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação