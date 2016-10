Familiares começam a limpar túmulos para o Dia de Finados

Muitas famílias vilhenenses já começam a ir ao cemitério Cristo Rei para limpar e arrumar os túmulos e jazigos para a tradicional visita do Dia de Finados, que será celebrado na quarta-feira, dia 2 de novembro.

Munidas com baldes, vassouras, escova e água, as pessoas realizaram a limpeza dos túmulos. Uma forma de carinho e respeito com as pessoas que faleceram.

O Dia de Finados reúne milhares de pessoas para visitação e também reza aos familiares, amigos ou conhecidos já falecidos.

Muitas sepulturas no cemitério municipal estão limpas, pintadas e muitas reconstruídas. Este ritual acontece todos os anos e faz parte, principalmente das doutrinas católicas.

O pedreiro Carlos Lino disse que a demanda de serviço está grande. “Muitas pessoas querem reformar os túmulos dos entes queridos mas não tem tempo ai acabam contratando o meu serviço”, disse Carlos, que aproveita a data para aumentar a renda.

O comerciante Raimundo Barros tem um irmão e um sobrinho enterrados no cemitério e explica que nunca deixa a limpeza dos túmulos para última hora.

A dona de casa Isabel Souza conta que também antecede a limpeza dos túmulos para evitar tumultos no Dia de Finados. “Quero tranquilidade e no dia só venho rezar e trazer flores para minha filha”, explica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia