Força Tática e NI apreende arma de fogo e detém foragido da Justiça em Vilhena

No final da manhã desta quarta-feira, 26, a guarnição da Força Tática e agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI) receberam informação que num apartamento na Rua Genival Nunes da Costa, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, estaria um foragido da Justiça e provavelmente estava armado.

Com isso, a polícia foi ao local e localizou Rosilvaldo Santos Silva, de 23 anos, mais conhecido por “Bugão”. Em revista no imóvel foi encontrada uma espingarda calibre 36, um cinturão porta munição, vários cartuchos, chumbo e pólvora.

Diante dos fatos, o rapaz que estava foragido da Justiça foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia