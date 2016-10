Organizador anuncia preparativos do Miss e Mister Rondônia 3ª Idade

A cidade de Vilhena vai sediar o concurso Miss e Mister Rondônia 3ª Idade. O evento ocorrerá no dia 20 de novembro no Centro do Idoso, em Vilhena.

A programação incluirá, além do concurso, um almoço especial e tarde dançante.

O apresentador e músico Valdir Alberto, organizador da festa, visitou a redação do Extra de Rondônia para dar detalhes do evento que deve reunir caravanas de 35 municípios do Estado de Rondônia.

Ao site, Valdir explicou que os vencedores do concurso além dos títulos receberão prêmios. Na oportunidade acontecerá a gravação do DVD ao vivo e bailão da 3º Idade. “A mesa de jurados será formada por personalidades de diversos municípios para garantir a transparência do evento”, explicou Valdir.

Nesta edição, o município de Vilhena será representado pelo casal Glaci Tach, 62 anos, e Erno Heinen, 75 anos.

Valdir Alberto destacou que o evento tradicional da “melhor idade” conta com apoio de empresários locais, do Governo Estadual e Municipal além de deputados federal, estadual e senador.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Divulgação