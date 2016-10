Por Dia do Servidor, sexta é feriado em repartições públicas estaduais em RO

O Governo de Rondônia confirmou nesta quarta-feira (26), o feriado de sexta-feira (28), Dia do Servidor Público.

Durante a semana há uma programação variada para marcar a data, que inclui atividades como corte de cabelo, orientações sobre estética e beleza e vacinação preventiva contra tríplice viral, difteria e tétano, febre amarela e influenza.

O feriado do dia 28 de outubro, como os demais, constam ou estão regulamentados no Decreto 20.533/2016, que estabelece também Recesso Administrativo no período de 2- de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017, quando os órgãos públicos funcionarão em regime de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa