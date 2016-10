Prefeito eleito de Pimenteiras é recebido por governador

Acompanhado do ex-prefeito Carlinhos Rogério, e o vereador eleito, Luiz Carlos, o prefeito eleito de Pimenteiras, Vino Donde (PDT) foi recebido pelo governador Confúcio Moura, PMDB.

Vino foi antecipar ao govenador as necessidades do município e as prioridades para melhorar Pimenteiras.

Uma das reivindicações é obras de infraestrutura urbana para o município, principalmente o reinício das obras de pavimentação que foram paralisadas. “Tivemos um diálogo muito franco com o governador, que prometeu nos ajudar em nossa gestão”, disse o prefeito eleito.

Vino esteve também discutiu o complemento das obras de pavimentação da BR 435, que falta ainda alguns quilômetros para serem concluídas e dessa forma alcançar a sede do município.

Ele também pediu apoio do DER para a recuperação das linhas e estradas vicinais do município.

O prefeito eleito esteve visitando vários deputados estaduais, dentre eles o presidente da Assembleia Legislativa Maurão de Carvalho (PMDB), solicitando a inclusão de emendas para o município.

Por último, esteve na Associação Rondoniense dos Municípios, AROM, se inteirando das ações em prol do município do órgão que representa os municípios de Rondônia.

