Presidente da Honda visita loja da Canopus Motos em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 26, a loja Canopus Motos de Vilhena recebeu a visita do presidente da Honda Serviços Financeiros (HSF), Ricardo Tomoyose.

A visita contou com a presença do vice-presidente do grupo, José Wilson, e do gerente comercial Consorcio Honda, Claudio Ventura, e o dono do grupo, Marcos Cruz.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Tomoyose, explicou que a comitiva faz um tour por Mato Grosso e Rondônia visitando as lojas do grupo Canopus Motos.

“Estamos a três dias visitando e prestigiando o grupo, nosso principal parceiro, o objetivo é mostrar sua importância, sendo um privilégio conhecer a todos”, afirmou o presidente da HSF.

De acordo com Tomoyose, esse é um ano de comemoração, são 35 anos de existência do Consorcio Honda, e os amigos e clientes podem esperar por novidades do Consorcio e Banco Honda.

“As visitas oportunizam o conhecimento das particularidades, e assim planejar e desenvolver produtos adequados para cada região”, destacou Tomoyose.

O gerente geral da loja Canopus Motos, em Vilhena, Claudinei Gomes, expressou ser uma honra receber visitas tão ilustres, e recordou que no inicio do mês a Expedição ‘CG 40 anos’ esteve na loja.

“Hoje fomos prestigiados ao ser apresentados ao presidente HSF, e sua comitiva. O Consorcio e Banco Honda e a Canopus Motos são parceiros na realização de sonhos”, disse Claudinei.

A comitiva viaja ainda hoje para Cuiabá (MT) onde se encerra o itinerário, retornado para São Paulo (SP).

