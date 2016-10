PRF apreende documentos com indícios de adulteração em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (24), dois documentos com indícios de adulteração. A ação aconteceu na altura do quilômetro 1 da BR 364, sentido decrescente no município de Vilhena.

Por volta das 9h30, no posto UOP da PRF, a equipe recebeu a visita de um homem de 47 anos de idade, afirmando que gostaria que os policiais retirassem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida no dia anterior, e apresentou o documento Registro Geral (RG) com fortes indícios de adulteração.

No momento, os agentes da PRF efetuaram consulta minuciosa na CNH do motorista e constataram invalidez nos registros.

Questionado sobre a origem do documento, o homem afirmou que tinha adquirido na cidade de Rondonópolis/MT. Diante dos relatos, os dois documentos foram apreendidos e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Vilhena.

Texto: Assessoria PRF