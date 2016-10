Alunos explicam cortes de verbas da PEC 241 em passeata em Colorado

Alunos do campus do IFRO e das escolas Manuel Bandeira e Paulo de Assis Ribeiro, realizaram uma manifestação nesta quarta-feira, 26, em Colorado do Oeste.

O grupo percorreu as principais ruas e avenidas da cidade em protesto contra a PEC 241.

Aos gritos de “Guerra”, os manifestantes distribuíram folhetos informativos explicando os motivos negativos da PEC e reflexos dela no setor educativo.

Segundo o representante do Movimento Estudantil “OCUPA IF”, Carlos Paulek, existe muita desinformação sobre a PEC 241. “Algumas das pessoas que abordamos afirmavam não ter informação sobre o tema; no geral a PEC envolve corte de verbas e investimentos ”, explicou Carlos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia