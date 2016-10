Atletas de Vilhena estreiam na Taça Paraná contra o Flamengo

As atuais campeãs de voleibol infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) seguem para seu próximo desafio, a Taça Paraná. As atletas disputam os jogos defendendo as cores da Associação de Voleibol de Vilhena (AVV), os jogos acontecem em Curitiba (PR) iniciam nesta quinta-feira, 27, encerrando na próxima quinta-feira, 03.

Segundo o presidente da AVV, Silvan Freitas, esta é a terceira vez que a associação participa da competição, sendo o evento considerado o maior da categoria de base do Brasil.

“As meninas embarcaram ontem para Curitiba, animadas e determinadas em mostrar ao país todo o seu talento”, destacou Silvan.

Ao todo 26 equipes disputarão a categoria infantil feminino, sendo Vilhena a única representante da Região Norte. O jogo de estreia será no sábado, 29, contra o rubro negro carioca, Flamengo (RJ).

Já no domingo, 30, as meninas da AVV enfrentam BMVC (RJ), Círculo Militar do Paraná (PR) e encerrando a primeira fase do Grupo E, contra a P. M. de Irati (PR).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação