Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de acidente de trânsito.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 641 veículos e 975 pessoas, destas 92 realizaram teste etílico, sendo que 01 condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 23 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

343 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRF flagra motorista conduzindo veículo com sinal de identificação adulterado em Vilhena/RO

Os Policiais Rodoviários Federais (PRF) detiveram um motorista conduzindo veículo com adulteração nos sinais de identificação. O fato ocorreu nesta última terça-feira (25), nas imediações do quilômetro 1 da BR 364, sentido crescente em Vilhena/RO.

Durante fiscalização de rotina realizada por volta das 15h30, a equipe da PRF abordou o caminhão SR/RANDON SR, cor branca, ano 2004, conduzido por um homem de 58 anos de idade. Ao efetuar a revista minuciosa no veículo semirreboque, os agentes da PRF constataram adulteração nos sinais de identificação do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Vilhena/RO.

PRF apreende 500 maços de cigarros em Guajará-Mirim/RO

Nesta última terça-feira (25), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem que transportava cerca de 50 pacotes de cigarros contrabandeados, de origem estrangeira. O fato ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado no quilômetro 117 da BR 425, sentido decrescente em Guajará-Mirim/RO.

Por volta das 15 horas, o veículo tipo táxi, que procedia do município de Guajará-Mirim/RO para Porto Velho/RO foi abordado pelos agentes da PRF. Ao efetuar a revista minuciosa no carro, os policiais encontraram 50 pacotes de cigarros, que tinham sidos produzidos na Coréia do Sul.

O passageiro de 18 anos de idade afirmou aos policiais que era o proprietário da carga, que tinha adquirido a mercadoria na Bolívia e que pretendia levar os pacotes para Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal da cidade de Guajará-Mirim/RO.

PRF apreende duas mil cédulas de cinquenta reais na BR 425

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de 100 mil reais, em cédulas, na noite da última terça-feira (25). O fato ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada nas proximidades do quilômetro 117 da BR 425, sentido decrescente em Guajará-Mirim/RO.

Ao abordar o veículo TOYOTA/COROLLA GL, cor branca, ano 2010, conduzido por um homem de 54 anos de idade, que já havia passado pelo local diversas vezes no mesmo dia, os policiais desconfiou das atitudes do condutor e efetuaram uma revista

minuciosa ao veículo, encontrando a quantia de 2 mil cédulas de dinheiro (real) no valor total de 100 mil reais, escondido no interior do veículo.

Indagado a respeito, o motorista disse aos policiais que o dinheiro seria oriundo de vendas de veículos e que estaria nesta região a fim de comprar uma caminhonete sem maiores detalhes.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Guajará-Mirim/RO.

Lei n° 12.865/2013, artigo 65. O ingresso no País de moeda nacional e estrangeria devem ser realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou beneficiário.

Foragido da Justiça é detido pela PRF em Porto Velho/RO

Na manhã desta última terça-feira (25), um foragido da justiça foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização de rotina realizada sentido crescente em Porto Velho/RO, no quilômetro 801 da BR 364.

Abordado o veículo HONDA/CG 160 TIT, cor preta, ano 2016, conduzido por um homem de 23 anos de idade, a equipe da PRF realizou pesquisa nos sistemas de segurança e constatou em desfavor do motorista, um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 05.09.2016, pela Vara de Execução e Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de cometer furto qualificado, com validade até o dia 27.09.2019.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

