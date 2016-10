Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 03 acidentes de trânsito que não resultaram em feridos.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 891 veículos e 1145 pessoas, destas 168 realizaram teste etílico, sendo que 02 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 01 foi detido.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 34 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

137 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF flagra foragido conduzindo veículo adulterado portando arma de fogo e rádio irregular em Ji-Paraná/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um foragido da justiça portando arma de fogo, munições e um rádio transceptor desprovido do registro na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), além de está conduzindo veículo com sinais de identificações adulterados, nesta última quarta-feira (26). O flagrante aconteceu na entrada quilômetro 4, na cidade de Ji-Paraná/RO.

Por volta das 18h30, os agentes da PRF avistaram a caminhonete MMC/L 200 TRITO, cor branca, tentando desviar da fiscalização de rotina e após acompanhamento tático logrando êxito, os policiais abordaram o veículo na linha 4. A caminhonete estava sendo conduzida por um homem de 47 anos de idade, com duas passageiras e ao efetuar pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais constataram que o motorista possuía em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por crimes previstos na legislação extravagante, datado no dia 12.08.2016, com validade até o dia 18.09.2031.

Averiguado os sinais de identificações do veículo, os policiais notaram algumas divergências referentes ao banco de dados, motivo que levou os policiais a revistarem o interior do carro. No momento da revista, os agentes encontraram um revólver da marca Taurus, calibre .38, com 3 munições, escondidas em uma meia e 01 rádio transceptor da marca Voyager, sem autorização da ANATEL.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

PRF prende homem foragido da justiça em Jaru/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) logrou êxito em capturar durante a fiscalização ao longo da rodovia mais um foragido da Justiça. O fato se deu na quarta-feira (26), as 12h 16 minutos, na altura do quilômetro 432 da BR 364, no seu sentido decrescente, em Jaru-RO.

Ao abordar um ônibus de transporte interestadual de passageiros, em consulta dos dados pessoais aos sistemas de segurança, os policiais constataram que o passageiro de 26 anos de idade, possuía em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto pelos delitos de roubo e formação de quadrilha ou bando.

Após ligação para a Vara Criminal de Buritis/RO onde os processos tramitam, confirmou-se que os mandados estavam vigentes, sendo o passageiro acusado de roubo majorado e

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem que foi encaminhado à Justiça devidas providências.

PRF detém condutor portando arma de fogo e munições em Jaru/RO

Na última quarta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo e 05 unidades de munições, durante fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 417 da BR 364, na cidade de Jaru/RO.

Na ocasião, a equipe da PRF abordou a motocicleta HONDA/CB 300R, cor preta, ano 2014, conduzido por um homem de 24 anos de idade. No momento da revista pessoal, os agentes encontraram na cintura do condutor, 01 unidade de revólver de calibre .32 S&W e ACP e 05 unidades de munições intactas, do mesmo calibre, desprovidos do documento de porte.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, de Jaru/RO.

Homem é detido ao apresentar documento falso aos Agentes da PRF

Um homem de 46 anos foi detido nesta quarta-feira (26), as 19h 15, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusado de portar e ter apresentado um documento falsificado durante a fiscalização. O fato se deu na altura do quilômetro 600 da Br 364, no seu sentido decrescente, em Itapuã do Oeste-RO.

Ao abordar o veículo conduzido pelo homem de 46 anos de idade, a equipe de plantão da PRF solicitou ao mesmo a sua habilitação e o mesmo apresentou uma habilitação que apresentava claros sinais de falsificação.

Após consultas ao sistema, confirmou-se que o documento apresentado era falso. Indagado a respeito, o motorista natural do Paraná, admitiu que a CNH era falsa e disse ainda que teria sido adquirido o documento em 2015, pelo valor de R$1.200,00.

Incurso, em tese, no delito do artigo 304 do Código Penal, que prevê a conduta de Uso de Documento Falso, o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal da região.

Dois motoristas conduzindo veículo com sinais de identificações adulterados são detidos pela PRF na BR 364

Na tarde desta última quarta-feira (26), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dois motoristas conduzindo veículos com sinais de identificação adulterados. Os fatos ocorreram durante patrulhamento de rotina realizado na BR 364, sentido decrescente, nos municípios de Cacoal/RO e Porto Velho/RO.

Por volta das 16 horas, os agentes de plantão da PRF abordaram o veículo HONDA/CG 125, cor vermelha, conduzido por um homem de 23 anos de idade, nas proximidades do quilômetro 238 da BR 364. Solicitado e averiguado a documentação apresentada pelo condutor, os policiais notaram divergências em algumas das identificações do veículo, sendo referida a outra motocicleta HONDA NXR 125, cor branca.

Minutos depois, às 16h20, no quilômetro 760 da BR 364, a equipe da PRF deu ordem de parada ao caminhão SCANIA/R 440 A6X4, cor prata, ano 2013, com dois semirreboques, conduzindo por um homem de 37 anos de idade. Efetuado os procedimentos de fiscalização no veículo, os policiais constataram adulteração em alguns sinais de identificação dos semirreboques.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

