Confira vagas de emprego disponível no SINE – Vilhena

* Assistente de Mecânico Industrial (com experiência em carteira)

* Auxiliar Administrativo PCD (M/F)

* Auxiliar de Cozinha (com experiência)

* Biomédica (F) (pós-graduada em estética) (com experiência)

* Caseiro casal (com experiência)

* Chapeiro (M)

* Cozinheira (com experiência em pratos finos)

* Domestica (com experiência)

* Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho (com experiência) (M/F) (Morar em Espigão do Oeste)

* Esteticista (F) (com experiência)

* Gerente Administrativo (M/F) (com experiência)

* Marceneiro (com experiência)

* Mecânico industrial (com experiência comprovada em CTPS)

* Mecânico Industrial – JBS Couros – (Colorado do Oeste).

* Nutricionista (F) (com experiência)

* Operador de Caldeira (M) (Curso Atualizado e experiência)

* Padeiro (com experiência)

* Polidor de piso (M) (com experiência)

* Representante de Vendas (M/F) (com experiência) (possuir moto)

* Salgadeira (F) (com experiência)

* Serviços Gerais (F)

* Serviços Gerais (M) Entrevista dia 04/11/2016 no Sine às 8:00hs.

* (Supervisor Administrativo (M/F) (com experiência) Formado em Administração, Conhecimento em TI e Recursos Humanos)

* Supervisor de Vendas (graduação Zootecnia, Agronomia ou Veterinária) ( com experiência em carteira.

* Técnico de Segurança do Trabalho (obrigatoriedade de conclusão do curso técnico e ter registro no MTE; Experiência na área de Técnico de Segurança em frigorífico será um diferencial)

* Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado (M) (com experiência)

* Torneiro Mecânico (M) (com experiência)

* Torneiro Mecânico (M) (com experiência)

* Vagas PCD – (Pessoa com Deficiência) (M/(F)

* Vendedor (com formação superior em veterinária, zootecnia ou agronomia)

Fonte: SINE – Vilhena