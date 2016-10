Deputada propõe parceria entre poderes para estruturar saúde do Cone Sul

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) visitou o Senador da República Valdir Raupp (PMDB), em Brasília, para pedir apoio ao Cone-sul de Rondônia.

A parlamentar solicitou ao Senador destinação de recursos à região, principalmente na área da saúde pública.

Rosangela explicou que o Cone-sul enfrenta dificuldades no setor e que principalmente por ser uma região distante da capital, necessita de mais estruturação.

Rosangela Donadon destacou que o ponto principal da conversa foi a consolidação da parceria do Senador com a região. “O Senador Raupp se comprometeu em ajudar a saúde pública da nossa região, principalmente na destinação de recursos para a compra de equipamentos. Entendemos que dessa forma podemos realizar o maior número de exames na região sem que o paciente se desloque para municípios mais distantes”, comentou a deputada após o encontro.

A parlamentar comentou, ainda, sobre a necessidade de todas as esferas do poder público trabalharem em conjunto para acelerar as políticas públicas do setor. “A parceria é importante em todos os sentidos. Na saúde, entretanto, deve ser mais ativa, uma vez que é um setor que depende de investimentos constantes”, finalizou a deputada do Cone-sul de Rondônia.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação