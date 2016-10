Motorista é detido pela PRF dirigindo embriagado em Vilhena

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma ocorrência de embriaguez ao volante nesta quarta-feira (26), as 16h, no quilômetro 11 da BR 364, sentido crescente, em Vilhena.

Os policiais abordaram o veículo VW/UP TAKE MA, conduzido por um homem de 34 anos. Ao entrevistarem o condutor, os policiais perceberam nítidos sinais de embriaguez no mesmo. Convidado a realizar o teste de alcoolemia, o motorista se recusou.

Desta forma foi lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e a embriaguez foi constatada pelo médico perito.

Sendo assim, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região, pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Texto: Assessoria PRF