Programa “Plantão de Polícia” completa dois anos no Ar em Vilhena

Nesta quinta-feira, 27, o Programa “Plantão de Polícia” – que vai ao Ar de segunda à sexta-feira das 12h40 as 14h00 pela Rede TV Vilhena canal 9 digital 9.1 – completa dois anos no ar sob o comando do apresentador Willian David Napoleão.

Batendo a marca de 550 programas no ar, o apresentador comemora o carinho recebido da população e parceiros, conquistado através de sua irreverência e respeito ao semelhante. “Gosto de iniciar o programa sempre falando de Deus, porque sem Ele não somos nada e nada podemos, e apesar do meu jeito “barulhento” procuro respeitar a todos, mesmo quando presos”, afirmou.

Apaixonado pela profissão, Willian já está há 12 anos na área, últimos cinco anos dedicados à Rede TV em Rondônia.

O apresentador se diz agradecido pela forma como foi recepcionado por Vilhena, cidade onde diz pretender ver crescer suas duas filhas. “Sou grato não só às pessoas, mas também a nossa equipe que tem se empenhado em fazer o melhor, afinal ninguém é bom sozinho”.

No início do mês, o apresentador policial realizou mais um sonho: estreou o programa Plantão de Polícia no rádio – no ar na Rádio Positiva FM 87,9 de segunda à sexta das 7 as 8hs. “Amo o que faço e o carinho que recebo das pessoas busco retribuir no ar, esse é o segredo do sucesso no que fazemos e estamos projetando outro programa na TV para as noites de Vilhena”, finalizou.

Texto: Raquel Gonçalves

Foto: Divulgação