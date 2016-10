Site do TRE atualiza status de Rosani Donadon e a declara prefeita eleita

O site do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) atualizou as informações da página oficial do órgão e declarou a ex-secretária municipal, Rosani Donadon, como prefeita eleita de Vilhena.

Os votos obtidos, 21.356 ao todo, aparecem na página com o status “Eleito”. As informações foram atualizadas nesta quarta-feira, 26, às 12h35.

A atualização ocorre após nove dias de Rosani Donadon reverter sua situação jurídica no TRE, quando apresentou embargos de declaração com efeitos modificadores, uma espécie de revisão, à primeira decisão que a declarou inapta para disputar o pleito eleitoral.

A tese apresentada pela defesa, que foi acatada por unanimidade, argumentou que Rosani tem o direito de registro uma vez que já está liberada pela justiça, e na data da diplomação não terá nenhum tipo de condenação.

Entretanto, o TSE ainda deve analisar a situação, uma vez que a coligação “Pra Fazer Diferente” e o Ministério Público recorreram. Para conferir clique aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia