Transição começa com reunião entre Rosani e Rover na prefeitura

Uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira, 27, entre a prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB) e o prefeito Zé Rover (PP), deu início aos procedimentos de transição do cargo.

Rosani esteve acompanha de seu esposo, Melki Donadon, e demais integrantes de sua equipe de administração para a gestão 2017/2020.

O diálogo ocorreu no gabinete do prefeito, na prefeitura municipal de Vilhena.

Rover explicou que está cumprindo o que prometeu, abrindo as portas para o próximo gestor.

“Só não recebi antes devido ao impasse judicial que impossibilitava, mas agora é apoiar as equipes de transição para que no dia 1º de janeiro Rosani tenha um inicio de mandato mais favorável, tendo em vista que o mês de janeiro não tem orçamento e o legislativo está de recesso”, ressaltou o mandatário municipal.

A assessoria de Rover explicou que “está repassando todos os projetos em andamento, obras e convênios de recursos que ele já garantiu”.

“Nos próximos dias as equipes vão trabalhar para elaboração do orçamento para 2017. Sendo ela quem vai administrar ano que vem é justo que sua equipe acompanhe tudo passo a passo”, diz Rover, ao determinar sua equipe que auxiliem em tudo o que for necessário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação