Colégio Professor Vanks promove “aulão” para o ENEM neste sábado

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontecem nos dias 5 e 6 novembro, e para auxiliar os jovens e adultos que participarão do exame o Colégio Professor Vanks organiza neste sábado, 29 de outubro, um “Aulão ENEM”.

Durante todo o dia os participantes estudaram de forma intensiva para o exame. As inscrições poderão ser feitas até as 18h00 de hoje sexta-feira, 28, na secretaria do colégio.

Segundo o professor Vanks Palhano de Macedo, será servido um almoço aos estudantes, sendo cobrada uma taxa de R$ 20,00 no ato da inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-9279.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia