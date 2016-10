Com projeto concluído, obras de asfalto ligando Cone Sul à Zona da Mata iniciam em breve

O governo de Rondônia concluiu neste mês o projeto executivo de topografia da RO-370 (Rodovia do Boi), do município de Corumbiara ao distrito de Vitória da União, no Cone Sul do estado.

Agora, o DER encaminhará o projeto para a Superintendência Estadual de Licitação (Supel), para a contratação da empresa que executará a obra.

A Rodovia do Boi tem 200 km de extensão, ligando o Cone Sul à Zona da Mata, mas o projeto inicial atenderá cerca de 20 quilômetros da rodovia, no trecho da saída do município de Corumbiara para o distrito de Vitória da União. “O levantamento topográfico foi concluído e o próximo passo é contratar a empresa para iniciar o asfaltamento da rodovia”, detalhou o governador Confúcio Moura.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho, disse que tem acompanhado as reivindicações dos moradores para o início desse audacioso projeto que será iniciado pelo governador.

O deputado destacou que sabe da importância da obra. “São 200 km total dessa estrada, mas o importante é que o governador Confúcio teve a coragem de dar o pontapé inicial”, acrescentou.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Foto: Divulgação