Em cerimônia, Tiro de Guerra de Vilhena forma novos soldados

Na manhã desta sexta-feira, 28, o pioneiro e apresentador do programa Jornal da Tarde da Positiva FM, Alexandre Lima, esteve no Tiro de Guerra (TG) de Vilhena participando da formatura da turma de 2016. Na ocasião, estiveram presentes, autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, o Comandante Chefe de Instrução do TG, Sargento Denizar, recepcionou também o Tenente Barbosa Lima do Hospital de Guarnição de Porto Velho e convidados.

Na fala o Comandante do TG, enalteceu a visita de Alexandre Lima pela participação na formatura e convidou para o pavilhão nacional, em seguida foi feita a entrega de brevê de atirador aos novos atiradores do Exército Brasileiro.

A cerimônia terminou com um desfile dos novos atiradores do Exército Brasileiro, formados no TG de Vilhena. Logo em seguida, o Tenente Barbosa Lima concedeu uma palestra aos recrutas no auditório da instituição.

Fonte: Assessoria