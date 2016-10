Em Colorado, Urologista dará palestra sobre Câncer de Próstata

A Associação Comercial Industrial de Colorado do Oeste (ACIC), com apoio do Laboratório Bioanálises e Comitê de Qualidade de Colorado, estarão com palestra aberta ao público em geral na próxima semana, sobre Câncer de Próstata.

O evento terá o tema Prevenção do Câncer de Próstata denominado “Novembro Azul”, que visa promover a saúde do homem e alertar sobre a importância de prevenção desta doença e outras para nossa comunidade.

O evento está marcado para 3 de novembro de 2016 a partir das 19h30, no auditório da Câmara municipal. O palestrante é o médico Urologista Doutor Nilton Migiyama de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração