Empresário esclarece episódio com arma de brinquedo

O empresário vilhenense que foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na noite do último dia 22, quando trafegava com seu carro Palio Weekend de cor preta com placas de Inhumas – Goiás, pela BR-364, perímetro urbano de Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 28, para esclarecer os fatos.

De acordo com o comerciante, ele e um casal de amigos transitavam pela Avenida Celso Masutti, quando chegou no pátio de um posto de combustível, acessou a rodovia, porém, uma viatura da PRE cruzou com ele, em seguida, a guarnição deu meia volta, e, quando chegou no trevo do Posto Tertuliano, várias viaturas o abordaram.

Em revista no carro, foi encontrado no porta objetos do veículo ao lado do banco, uma caixa com um simulacro de pistola da marca Taurus com dois carregadores, ou seja, arma de brinquedo.

O rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão. Contudo, após dar suas explicações, a autoridade policial, mandou fazer a apreensão da arma e o liberou. Segundo o jovem, não será indiciado porque não praticou nenhum crime.

O rapaz ainda frisou que, a questão que estava rondando o presídio, não é verdade, pois estava trafegando as margens da rodovia. E, que no boletim de ocorrência, consta que no carro havia quatro pessoas, sendo que na realidade, eram apenas três. Ele e um casal de amigos. “A matéria causou repercussão negativa no convívio familiar e com amigos, mas após o esclarecimento do episódio está encerrado o caso,” frisou o empresário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração