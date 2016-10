Luizinho parabeniza servidor público por passagem do seu dia

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), parabeniza e cumprimenta a todos os servidores do Estado, especialmente os que atuam na Assembleia Legislativo do Estado de Rondônia, pela passagem do Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira (28) de outubro.

O parlamentar tem estado sempre atento as reivindicações das diversas categorias que compõem os três poderes constituintes do Estado.

“Parabenizo a todos os Servidores Públicos, a eles nossas palavras de incentivo e de reconhecimento. Porque, afinal de contas, são os servidores que sustentam a ação que movimenta o Estado. Todas as áreas são movimentadas em função da existência, do empenho e da dedicação do funcionalismo público. Sempre fui parceiro do funcionalismo”, declarou Luizinho Goebel.

A data (28 de Outubro) foi instituída no governo do Presidente Getúlio Vargas através da criação do Conselho Federal do Serviço Público em 1937. As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam os serviços públicos estão no Decreto 1.713 de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é a comemoração do dia de todos os servidores públicos no Brasil.

Texto e foto: Assessoria