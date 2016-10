Princípio de incêndio mobiliza bombeiros em funilaria

Um princípio de incêndio na madrugada desta sexta-feira, 28, numa funilaria localizada na Rua Júlio Kzyram, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, mobilizou o Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter incêndio numa oficina. De imediato foi deslocado para o endereço caminhões ABTS.

Ao chegarem ao local, os proprietários do estabelecimento já estavam tentando apagar as chamas com extintores. Com a chegada dos bombeiros, as chamas foram controladas, mas o prejuízo foi grande. vários carros foram atingidos.

O fogo pode ter começado num dos carros que estava no galpão para reforma. O empresário não descarta que possa ter sido criminoso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia