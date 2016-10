Sábado tem “Oktoberfest” em Vilhena

Com muita música e animação, neste sábado, 29, será realizada a “Oktoberfest Vilhena 2016” no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

O evento contará com uma estrutura diferenciada com praça de alimentação, palco, área de mesas, bares e espaço exclusivo para as crianças.

De acordo com a organização da festa ainda é possível adquirir ingressos do segundo lote por R$50,00.

Os pontos de vendas são: Quiosque Oficial da festa, no Park Shopping Vilhena, e Banca do Zóio. Informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3321-1030.

Confira no link o vídeo oficial da festa:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação