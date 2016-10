Só na Bença participa da cerimônia de premiação do “Boas Ideias”

Nesta quarta-feira, 26, o deputado estadual Só na Bença (PMDB) participou da cerimônia de premiação do Prêmio “Boa Ideias”, concurso promovido pelo Governo do Estado de Rondônia.

Só na Bença destacou que as boas ideias surgem a partir do interesse de querer solucionar ou encaminhar a melhor maneira para superar uma determinada situação existente.

Segundo ele, as mais de 300 propostas para a edição 2016 do referido prêmio são exemplos de que os servidores estaduais estão dispostos a contribuir com a melhoria da gestão administrativa de Rondônia.

O deputado Só na Bença observou a importância apresentada por Márcia Fernandes da Silva: “acessibilidade e eficiência do livro didático com a criação de um aplicativo e-book”. Para ele, essa ideia contribuirá com educandos e professores no processo ensino-aprendizagem.

“Os alunos da Rede Estadual de Ensino, caso esse projeto seja implantado, terão acessibilidade aos conteúdos previstos em cada disciplina da grade curricular e de onde quer que eles estejam”, disse Só na Bença.

Ele parabenizou todos os participantes, inscritos e premiados, pelas Boas Ideias apresentadas, as quais possam contribuir com a gestão pública. O evento de premiação ocorreu no Salão Nobre Rosilda Shockness, do Palácio Rio Madeira.

Texto e foto: Assessoria