Vilhenense é eleito melhor ponteiro do Sul-Americano de Vôlei

O vilhenense Kaio Ribeiro, foi eleito o melhor ponteiro do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Sub-21, encerrado no último domingo (23), em Bariloche, na Argentina.

Kaio é revelação da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) e vem se destacando no vôlei mundial.

Na ‘casa dos hermanos’, o Brasil perdeu a decisão por três sets a um e ficou com o vice-campeonato.

Com o resultado, a Argentina se garantiu no Mundial de Vôlei Sub-21, que será disputado na República Tcheca, enquanto o Brasil ainda tentará a vaga na Copa Pan-Americana. No Sul-Americano, os brasileiros chegaram a vencer o primeiro set por 26 a 24, mas tomaram um revés com 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 21.

Hoje jogador do Sesi (SP), Kaio Ribeiro foi escolhido como melhor ponteiro e Alexandre levou como melhor líbero da competição. O ex-jogador Giovane Gávio comandou o Brasil e, mesmo com a derrota, ressaltou a evolução da equipe.

“Não foi o resultado que esperávamos, mas foi um crescimento. A Seleção Brasileira jogou e lutou pela vitória. Jogou contra um time que soube explorar essa nossa deficiência de tomada de decisões melhores”.

Colaboração Assessoria de Imprensa