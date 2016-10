Acusado de matar PM é liberado após depoimento

A Polícia Militar localizou o principal suspeito de executar o PM Bianor Salles Cochi Júnior, identificado como Jeferson Eduardo de Azevedo Brito vulgo “Duda”.

O crime ocorreu no último dia 17 de outubro no Espaço Alternativo em Porto Velho. O acusado foi abordado na Avenida Rio Madeira com Alexandre Guimarães, bairro Nova Porto Velho, quando estava em uma motocicleta com a esposa e sua filha.

No momento da abordagem, “Duda” não esboçou reação e foi encaminhado até a Delegacia de Homicídios, onde confessou o crime e disse não saber do paradeiro da arma de Bianor

Devido a legislação vigente em decorrência do período eleitoral, o acusado não foi mantido preso, sendo liberado logo após depor a sua versão. O acusado de acordo com o delegado Sandro Moura possui dois homicídios em seu desfavor.

O assassinato do policial motivou fortes protestos da sociedade para a devida punição de seus autores e o fim das festas no Espaço Alternativo. A polícia segue na apuração dos fatos.

Vale destacar o empenho dos agentes da Delegacia de Homicídios que mesmo em dia de folga, ponto facultativo se empenharam junto com a Polícia Militar em elucidar mais esse crime.

