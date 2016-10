No dia 4 de dezembro será realizado em Colorado do Oeste, o 15º leilão em prol do Hospital de Câncer de Barretos “Fundação Pio XII.”

O evento tem a colaboração da Maçonaria de Colorado, e será realizado a partir das 11 horas no Parque de Exposição. Haverá churrasco e bingo direito de viver.

Telefone para contato, (69) 9 8414-8138.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração