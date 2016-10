Vilhenense vai representar em Campeonato Brasileiro de Karatê em SP

A carateca mirim Laura Mumberger, de 7 anos, viaja no próximo dia 8 com destino à Indaiatuba (SP) onde participa pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Karatê.

A competição será nos dias 10 e 11 de novembro e reunirá os melhores atletas nacionais em várias categorias.

No último regional, Laura com apenas um ano de treino na Academia Garra, se destacou, ficando em 1º lugar no catar e em 3º lugar na avaliação do comitê. A conquista garantiu na última semana a 8ª posição no ranking na categoria especial individual.

Para custear as despesas da viagem a mãe da atleta, Adriana Mumberger, organizou uma rifa que sorteará uma cama box (casal). O sorteio será realizado no Mercado Popular no dia 27/11/2016 e o valor da rifa é apenas R$ 5,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação