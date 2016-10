Associação Nakayama de Karatê inaugura instalações em Colorado

Na noite do sábado, 29, foi inaugurada a nova sede da Associação Nakayama de Karatê Shotoka. A associação funcionou por seis anos no Ginásio Poliesportivo de Colorado do Oeste.

O novo prédio, que fica localizado na Rua Tupi próximo ao escritório da Eletrobrás, conta com espaço amplo.

Durante o evento foram apresentados os atletas que compõem a seleção rondoniense, que disputará o campeonato brasileiro na cidade de São Paulo, são eles: Aparecido Ferreira, Rebeca Santos, Nilton Anderson e Rafael Bairros. Já os karatecas Katlen, Rayane, Luciano, Aristides e Flávio foram eleitos os melhores do ano e homenageados.

O ano também é de aniversario, pois a entidade, que conta com mais de 100 alunos, completou 26 anos de existência. A Nakayama é filiada a Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), sendo uma das academias de karatê mais tradicionais do Estado com projetos nos municípios de Cabixi e Corumbiara, e projeto “Mais Educação”.

A festa contou com a presença de diversas autoridades e convidados entre eles: o presidente da Associação Comercial, Diemes Roberto; a Secretária de Assistência Social, Maria Marlucia; a Secretária de Saúde, Zilda Maximiliano; o vice-prefeito eleito João da Fórmula 1; a representante da Escola Paulo de Assis Ribeiro professora, Liana Ferraz; e a coordenadora dos programas sociais de Corumbiara, Maria Ivonete.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria