Casa do “Lobão” no conjunto Alvorada é alvo de tiros

No final da tarde desta segunda-feira, 31, Ermison Augusto da Luz, de 49 anos, mais conhecido por “Lobão” teve sua casa alvejada por disparos de arma de fogo, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens numa moto passaram na frente do imóvel na Rua 8003, no conjunto Alvorada, e dispararam vários tiros em direção a casa. Por sorte nenhuma pessoa foi atingida.

A Polícia Militar foi ao local e colheu informações para registro da ocorrência.

Lobão tem algumas passagens pela polícia, incluindo uma briga que teve no Clube dos Estados, onde seu irmão Edson Benedito, conhecido por “Jabá” foi morto a tiros e seu filho Patrick ficou paraplégico.

A última passagem, foi dia 23 de maio de 2016, onde foi detido por comércio de entorpecente na mesma casa onde foi alvejada nesta tarde. Na ocasião, Lobão disse que a droga era para consumo próprio. Ninguém da família quis se pronunciar a respeito do acontecido.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia