Coleta de lixo será suspensa por três dias em Vilhena

Nesta segunda-feira, 31, o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Vilhena (SAAE) enviou comunicado ao Extra de Rondônia, explicando o porquê Vilhena ficara três dias sem coleta de lixo.

Leia a nota na integra:

O Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Vilhena (SAAE), comunica á toda população de Vilhena que em virtude da mudança do contrato com a empresa que realiza a coleta de lixo, o serviço será suspenso por 3 dias. A coleta voltará ao normal na quinta-feira, 3.

Pedimos a compreensão dos moradores e solicitamos que acondicione o lixo de maneira correta.

A renovação do contrato é necessária sendo de 12 meses para continuidade dos serviços públicos normalmente mesmo com a troca na administração e o serviço seja prestado com eficiência.

Fonte: Ascom Saae