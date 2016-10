COLORADO: Deputada anuncia padaria popular para associação da Mini-eixo

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente em um evento que aconteceu no sábado, 28, e foi realizado pelo vereador reeleito do município de Colorado do Oeste, Baiano Leiteiro (PMDB), que aconteceu na área rural do município, região conhecida como Mini-eixo. Durante o evento, a parlamentar se reuniu com as mulheres da localidade para reiterar seu compromisso com a associação local.

Rosangela Donadon destinou R$ 40 mil de suas emendas para a aquisição de equipamentos relativos a uma padaria popular. O benefício será utilizado pela comunidade a fim de fomentar a produção local e consequentemente contribuir com o fortalecimento da economia do município. “Este é mais um dos meus compromissos com o setor produtivo da nossa região. Entendo que o apoio do Estado nesse projeto é de suma importância para auxiliar o trabalho dessas pessoas. Além da população poder contar com produtos locais, é mais dinheiro circulando na economia do município”, disse a deputada durante o evento.

De acordo com a assessoria técnica de Rosangela Donadon, o processo para a compra dos equipamentos da padaria popular está bastante adiantado, e ainda no primeiro semestre de 2017 a associação estará com o maquinário à sua disposição. “Pedi pressa no projeto para não prejudicar a produção das mulheres”, garantiu a parlamentar. O projeto vem sendo realizado com o acompanhamento do vereador Baiano Leiteiro, que é morador da região e parceiro da deputada em Colorado do Oeste.

