Duas pessoas morrem em acidente entre moto e ônibus na BR-364

Duas pessoas morreram em um trágico acidente na BR-364 durante a manhã desta segunda-feira (31). As vítimas estavam em uma motocicleta Honda Cg 150 Fan de cor preta, placa NBW-4696 de Porto Velho. O caso aconteceu nas proximidades do Distrito de Vista Alegre do Abunã.

De acordo com as informações, as vítimas estavam na motocicleta seguindo na rodovia no sentido Portoo Velho/Rio Branco, quando tentaram realizar uma ultrapassagem mal sucedida, que terminou na trágica colisao com o ônibus da empresa Eucatur que vinha no sentido contrário.

Com o forte impacto, uma das vítimas ficou presa juntamente a motocicleta embaixo do ônibus, enquanto o outro corpo ficou no meio da rodovia. Uma ambulância chegou a ir ao local, mas infelizmente as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Polícia interditou a rodovia para realizar o trabalho da perícia. A equipe de reportagem até o fechamento desta matéria não conseguiu a identificação das vítimas.

Texto: News Rondônia