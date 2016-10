Em menos de quatro horas, bandidos voltam a atirar na casa de “Lobão”

Por volta das 21h30 desta segunda-feira, 31, três homens armados voltaram à casa de Ermison Augusto Luz, de 49 anos, mais conhecido por “Lobão”, na Rua 8003, no conjunto Alvorada e dispararam por varias vezes.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma testemunha que pediu para não ser identificada com medo de represálias, relatou que três homens chegaram à casa que faz fundos com a residência de Lobão em duas motos, sendo uma CG de cor preta e outra de cor vermelha.

A dupla que estava na CG preta desceu e invadiu o imóvel que fica nos fundos, e por cima do muro atiraram por varias vezes contra a residência, mas não havia ninguém na casa.

Uma guarnição da Polícia Militar foi novamente ao local e colheu novas informações para registro de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia