PRF prende motoristas foragidos da justiça em Vilhena

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu neste último final de semana, 04 mandados de prisão, durante abordagens de rotina realizadas nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Vilhena.

A primeira ocorrência ocorreu às 10 horas deste último sábado (29), no quilômetro 385 da BR 364, no momento da abordagem a motocicleta Honda C100 Dream, cor azul, ano 1997, conduzido por um homem de 28 anos de idade. Efetuada pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais da PRF constataram que o condutor se tratava de um foragido da justiça, pois possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções de Medidas Alternativas do Tribunal de justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido furto.

No início da noite, a equipe abordou outra motocicleta, Yamaha YBR 125 FAC, cor preta, ano 2014, conduzido por um homem de 27 anos de idade, no quilômetro 341 da BR 364. Os policiais constataram após análise no banco de dados que o motociclista possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido violência doméstica.

Neste último domingo (30), os agentes de plantão da PRF deram ordem de parada ao homem de 36 anos de idade, no quilômetro 13 da BR 174, em Vilhena. Na ocasião, os policiais efetuaram buscas nos sistemas de segurança e constataram que o abordado possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por crime de trânsito.

Por fim, na manhã deste domingo (30), o caminhão Iveco/Stralishd, cor branca, ano 2007, foi abordado pela equipe da PRF, no quilômetro 1 BR 364, também em Vilhena, conduzido por um homem de 32 anos de idade. Consultado nos sistemas de segurança, os agentes constataram um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, imposto prestação de serviços à comunidade.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para Polícia Civil da localidade.

Texto: Extra de Rondônia/PRF

Foto: Ilustração