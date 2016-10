Projeto de casa inteligente de vilhenenses é classificado em ranking brasileiro

As moradias inteligentes garantem o uso consciente dos recursos naturais, autonomia energética, comodidade e aproveitamento dos espaços. Porém para sua idealização o custo é elevado, inviabilizando a utilização em moradias populares.

Pensando nisso, a equipe HIP Home Intelligent People – Construção e Edificação, formada por alunos e ex-alunos do Senai, das ocupações Eletricidade Predial; Instalações Hidráulicas e de Aquecimentos; Aplicação de revestimentos cerâmicos; Construção em Alvenaria e Movelaria, projetou e está executando uma residência inteligente para um casal.

O coordenador da Unidade, Silvio Leite enfatizou que, o desenvolvimento de projetos tem o foco de desafiar a indústria, sendo uma das melhores estratégias de garantir o sucesso da educação profissional.

“Classificado entre os seis melhores do ranking brasileiro na área de construção e edificação, o Projeto HIP é local e foi elaborado visando classificação para o Desafio Por Equipe integrada ao novo formato da Olímpiada do Conhecimento – OC 2016, que será realizado em Brasília, entre 9 a 13 de novembro”, disse coordenador.

A matéria prima básica utilizada na execução são containers reaproveitados e tem como premissas o conforto, atividades básicas, aproveitamento de água e redução do consumo de energia aliado ao uso de energias renováveis.

Utilizando sistema construtivo de baixo impacto ecológico, neste caso reaproveitando containers que foram descartados, a casa possui sistema de água de reuso, sistema de geração de energia elétrica renovável com possibilidade de venda do excedente para a concessionária.

O projeto ainda conta com o controle e monitoramento de iluminação, temperatura e consumo por meio de tabletes e smartphones; móveis multifuncionais ergonômicos possibilitando as atividades de estudo, descanso e lazer com total acessibilidade dos ambientes.

Silvio Leite destacou que, o grande desafio para unidade é atrair jovens a carreira técnica preconizando as necessidades da indústria e fazendo os alunos desenvolver as competências desejadas nos itinerários formativos promovendo o rigor técnico e a excelência das avaliações.

“A participação na OC 2016 contribui em larga escala de aperfeiçoamento também ao currículo da instituição”, explicou Silvio.

De acordo com o instrutor e avaliador Junior Fabiano, que atua como engenheiro civil, a aprovação do projeto para a fase nacional foi gratificante.

“Os alunos estão vivenciando novas tecnologias que poderão trazer grandes benefícios para a indústria local”, comentou. Para o aluno Abmael, integrar o projeto HIP significa uma carta de recomendação profissional.

Texto e Foto: Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero