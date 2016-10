Rosani Donadon conquista R$ 600 mil para a saúde em parceria com Lindomar Garçon

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB) também se comprometeu com a prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Doandon (PMDB) em auxiliar no desenvolvimento da saúde pública do maior município do extremo sul de Rondônia. O parlamentar garantiu à Rosani R$ 600 mil de suas emendas individuais para investimentos no Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

O encontro entre Rosani e Garçon aconteceu no gabinete do deputado, em Brasília, onde a nova prefeita apresentou seus projetos de gestão e acabou conquistando o apoio de Garçon. “Ele entendeu a necessidade de se trabalhar em parceria no sentido de acelerar o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente a saúde pública local. O deputado se sensibilizou com a situação do Cone-sul, que necessita de mais estrutura no setor e com certeza irá nos auxiliar neste projeto”, comentou Rosani Donadon.

Além do recurso para a saúde local, o parlamentar garantiu, ainda, um trator com implementos para contribuir com a agricultura familiar e demais atividades que o equipamento possa ser utilizado.

Autor e foto: Assessoria