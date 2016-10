Sábado teve final de campeonato de futebol em Colorado

No último sábado, 29, teve a final do Campeonato de Futebol de Campo em Colorado do Oeste.

Na competição consagrou-se campeã a equipe do Banco Sicredi.

Houve premiações para os seguintes atletas; gol mais bonito – Dener do Astro Vile, atleta destaque, Jurinha do Star Motos, artilheiro, Pato com 15 gols da Star Motos, goleiro menos vazado, Eder da Maico Coca-Cola.

1° Lugar – R$ 5 mil

2º Lugar – R$ 2 mil

A organização agradeceu ao apoio das empresas que patrocinaram o evento. As autoridades civis e militares e a população em geral que prestigiaram o campeonato.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini