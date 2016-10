Só na Bença define recursos com novas emendas para o setor agrícola

Reunido com a secretária adjunta de Agricultura, Mary Braganhol, o deputado estadual Só na Bença (PMDB) definiu a aplicação de novos recursos para o setor agrícola de Rondônia, por meio de emenda parlamentar.

No encontro realizado no gabinete da secretária adjunta, Só na Bença conheceu o projeto que está em elaboração para atender os produtores rurais da Agricultura Familiar e as agroindústrias.

“Contribuir com os agricultores do nosso Estado é pensar no desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Por isso, tenho trabalhado para que eles sejam atendidos em suas prerrogativas, com o objetivo de dignificar a vida no campo ao apoiar projetos que os ajudem e os mantenham produzindo alimentos para a mesa do rondoniense”, declarou Só na Bença.

Para o deputado, é importante que o Governo do Estado apoie as instalações de novas agroindústrias e, assim, fortalecer a cadeia produtiva na qual estão inseridos os agricultores familiares. “A agroindústria é uma maneira de o pequeno agricultor agregar valor a produção”, disse.

CAFEICULTURA

O café clonal foi outro assunto em destaque da reunião, pois, recentemente, Só na Bença esteve reunido com o prefeito eleito de Primavera de Rondônia, Eduardo Balotelli (PMDB), que solicitou ao deputado a intermediação para aquisição de mudas do referido café para fortalecer a produção no município.

De acordo com Mary Braganhol, há uma previsão de compra e entrega de mudas do café clonal ainda este ano de 2016. “Os produtores que tenham a terra preparada para o plantio do café e tenham as propriedades nos municípios elencados pelos técnicos da Seagri e Emater estão dentro da programação de entrega das mudas”, esclareceu.

Autor e foto: Assessoria