“Valentão” presenteia esposa com surra no dia do seu aniversário

No dia em que comemorava 31 anos, mulheres/vizinhas resolveram convidar a amiga (aniversariante) para comemorar em um barzinho, mas ao retornar para casa, se deparou com o marido em frente à residência já lhe aguardando com um cinto na mão. Esse caso de violência doméstica ocorreu na Avenida Pinheiro Machado, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, na capital.

A vítima saiu na companhia das amigas/vizinhas, e quando retornou para a residência, se deparou com o marido lhe aguardando com um cinto na mão. O homem sem mencionar alguma palavra, já foi agredindo a vítima com o cinturão. Neste mesmo momento, o marido tentou localizar uma faca, mas como a vítima já sofreu outras agressões, sempre esconde as facas.

Revoltado, o homem jogou a mulher para fora de casa e afirmou que ela e nem a polícia entrava lá. A Polícia Militar foi acionada e após após diálogo, o homem identificado como, Ademir M. S, de 41 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes.

Fonte: News Rondonia