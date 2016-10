No próximo dia 19 de novembro, voluntários realizam mutirão de limpeza no Rio Guaporé e seus afluentes.

O organizador do mutirão, Zé ambientalista, disse a reportagem do Extra de Rondônia, que a ação é a 8ª edição em prol do rio e seus afluentes.

Este ano, centenas de voluntários, sendo; Colônia de Pescadores, pousadas, comerciantes e funcionários públicos vão ajudar na limpeza, começando na foz do Rio Cabixi, seguindo seus afluentes até a cidade de Pimenteiras do Oeste. Em todas as edições, toneladas de lixo foram retiradas do leito e das margens do rio.

“Toda comunidade está convidada a participar deste ato, que visa a manter o rio e seus afluentes limpos e despoluídos, para que possam usufruir das belezas e encantos que a natureza oferece ao ser humano,” disse o organizador.

