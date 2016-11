Bandidos arrombam e furtam diversos eletrônicos da SEDAM de Vilhena

Na madrugada de segunda-feira, 31, bandidos arrombaram e furtaram diversos aparelhos eletrônicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).

Ao chegarem para mais um dia de trabalho, os funcionários do órgão se depararam com a porta arrombada e deram por falta de computadores, notebooks, máquinas fotográficas, nobreaks entre outros.

A gerência do órgão em Vilhena, repassou a situação ao governo do Estado para que os equipamentos sejam substituídos o mais rápido possível e não cause transtornos aos usuários.

O caso foi registrado para futura investigação da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia