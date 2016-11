Força Tática prende suspeito de assalto e fecha boca de fumo no Cristo Rei

No final da manhã desta terça-feira, 1, a guarnição da Força Tática em conjunto com agentes da Agência de Inteligência do CRPIII, estavam a procura de um suspeito de praticar crimes na cidade, identificado por Wesley Souza Moura, de 24 anos.

Pois tinham informação que o suspeito havia praticado na noite desta segunda-feira, 31, um assalto à pessoa usando uma arma de fogo.

Por volta das 11 horas, os militares avistaram o suspeito chegando numa casa na Rua 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após alguns minutos saiu em direção a Avenida Perimetral.

O suspeito foi abordado na Avenida 1701, no bairro Jardim Primavera, e em revista foi localizado entre as pernas do suspeito um simulacro de pistola de cor preta calibre 4.5.

Ao ser indagado, o mesmo assumiu ser o autor do roubo ocorrido na noite anterior. Ainda informou que o aparelho celular que havia tomado em assalto estava escondido numa casa na Avenida 1701. Em revista no imóvel os policiais encontraram o celular escondido debaixo de um colchão.

Com isso, os militares foram até a casa onde Wesley havia saído. E, no local havia duas pessoas identificadas por Karlison Gabriel Feitosa, de 20 anos e H.F.S.W, de 15 anos, no qual se apresentou como amásia de Karlison.

Na casa foram encontrados diversos tipos de entorpecentes, objetos de procedência duvidosa, certa quantia em dinheiro, entre outros.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providencias que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia