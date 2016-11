Força Tática prende suspeitos que rechearam TV com drogas para ser entregue no presídio em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 1, após tomar ciência que uma TV de 32 polegadas havia sido apreendida no Centro de Ressocialização Cone Sul, policiais da Força Tática agiram com extrema rapidez e prenderam suspeitos que arquitetaram o esquema para entrega do televisor no presídio.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um agente penitenciário de posse de algumas informações, solicitou apoio da Força Tática, onde passou o endereço de Ronaldo Pinheiro dos Santos, pai do apenado Leonardo Pinheiro de Jesus, que iria receber a televisão recheada com drogas.

Indagado sobre o aparelho, o pai do detendo disse não saber que havia entorpecente no equipamento. Mas relatou que recebeu o aparelho dentro do presídio na última visita para levá-lo para conserto.

Ainda segundo Ronaldo, uma mulher por nome Vanessa iria até sua casa pegar o aparelho para levá-lo ao técnico para fazer os reparos necessários. E, nesta terça levou a TV de volta para que Ronaldo levasse ao presídio e entregasse a seu filho.

O televisor estava com nota de conserto de uma loja de moveis usados localizada na Avenida Melvin Jones.

No local, os militares identificaram o funcionário do comércio Cairo Lanza Garcia que cumpre pena em regime semi-aberto e usa tornozeleira eletrônica.

Em conversa com Cairo, relatou a polícia que conseguiu a nota na loja que trabalha e preencheu com dados falsos passados por Vanessa, com isso, seria fácil entrar com o aparelho no presídio.

Vanessa é mulher de Erval Lopes Moura, conhecido por “Peteco” cumprindo pena na cela 10 do presídio Cone Sul.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia