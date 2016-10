Maurão indica cessão de prédio do Iperon para Sindicato dos Produtores Rurais

A cessão do prédio onde funcionava o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia (Iperon), no município de São Miguel do Guaporé, para abrigar o Sindicato dos Produtores Rurais, foi indicada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), ao Governo do Estado.

Sem uso, o local seria utilizado como sede provisória pelo sindicato, até o final de 2018. A indicação atende ao pedido do vereador Ismael Crispin (PSB) e tem o apoio do prefeito eleito, Cornélio Duarte (DEM).

“A entidade precisa de um espaço para sediar suas reuniões e o prédio do antigo Iperon, hoje sem uso, poderia ser esse local. Estamos indicando ao Executivo, para que possamos assegurar a cessão do prédio”, disse Maurão.

Autor e foto: assessoria